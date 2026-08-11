Nikzad : L'ennemi doit accepter le nouvel ordre de la région

Selon ABNA citant IRNA, Ali Nikzad, vice-président du Conseil consultatif islamique d'Iran, lors de la séance publique d'aujourd'hui, mardi, a déclaré : La République islamique d'Iran a tenté pendant les jours de guerre, par le dialogue et l'explication des réalités du terrain, de faire comprendre à l'ennemi agresseur et illusionné que le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à sa situation d'avant-guerre. Malheureusement, ils ont tenté de faire semblant de ne pas savoir, mais le temps est le plus grand enseignant pour les gens illusionnés. Aujourd'hui, l'ennemi américano-sioniste, avec le poing solide des forces armées, a compris concrètement que la réouverture du détroit d'Ormuz n'a pas de solution militaire et qu'il doit accepter le nouvel ordre de la région.

Nikzad a précisé : Comme la République islamique d'Iran l'a souligné dans les négociations avec le gouvernement ami et voisin d'Oman, elle ne reconnaît aucune autre voie que celle convenue entre les deux pays, et la voie déterminée par les forces armées puissantes de la République islamique d'Iran est la seule voie possible pour le transit des navires, à condition de respecter les conditions fixées par le gouvernement de la République islamique.