Pezeshkian et le Guide suprême échangent sur les défis de l’Iran face à la guerre

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le président Massoud Pezeshkian a été reçu, ce dimanche, par le Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement et la direction de la Révolution. Selon le centre d’information du bureau du Guide, l’entretien a permis d’aborder en détail les problèmes actuels du pays, dans un contexte marqué par la guerre imposée par les États-Unis et le régime sioniste.

Les discussions ont notamment porté sur le pouvoir d’achat des citoyens et les conditions sociales internes, ainsi que sur les orientations à venir, en particulier dans le domaine de la défense. Des stratégies concrètes ont été évoquées concernant la mobilisation des ressources, la maîtrise des dépenses monétaires et énergétiques, ainsi que les modalités d’une coopération économique avec des partenaires étrangers.

Cette rencontre intervient alors que l’Iran poursuit sa résistance face aux pressions extérieures, tout en cherchant à stabiliser son économie et à renforcer sa sécurité intérieure. Le président Pezeshkian, qui avait prêté serment le 28 juillet 2024, avait déjà dû faire face à des émeutes soutenues de l’étranger et à deux agressions militaires américano-sionistes au cours de ses deux premières années de mandat.

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