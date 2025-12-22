  1. Accueil
Poursuite des attaques du régime sioniste sur Gaza : 20 martyrs suite à l'effondrement de maisons

22 décembre 2025 - 14:36
Source: ABNA
Sous la poursuite des frappes aériennes du régime sioniste sur la bande de Gaza, la défense civile de Gaza a annoncé qu'environ 20 Palestiniens étaient tombés en martyrs à la suite de l'effondrement de maisons détruites et inhabitables.

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence palestinienne Shehab, des hélicoptères militaires du régime sioniste ont repris leurs tirs sur le nord de Rafah. Des tirs ont également été signalés à l'est des camps d'Al-Bureij et d'Al-Maghazi.

L'armée israélienne poursuit de vastes opérations de démolition à l'est du quartier d'Al-Zaytun. Des chasseurs bombardiers ont également mené plusieurs frappes à Rafah et à l'est de Khan Younis.

La défense civile a déclaré que 20 personnes sont décédées depuis le début du mois en raison de l'effondrement de 22 maisons. Les habitants ont été appelés à évacuer les bâtiments dangereux, alors que les intempéries et la destruction des tentes par les tempêtes laissent de nombreuses familles sans abri.

