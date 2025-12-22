Expert irakien : Les États-Unis ne peuvent pas dissoudre le Hachd al-Chaabi

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maalouma, l'expert Mohammad al-Dari a affirmé que les États-Unis ne peuvent pas dissoudre le Hachd al-Chaabi, car ces forces font partie intégrante de l'institution militaire et sécuritaire officielle de l'Irak.

Il a ajouté : « L'ingérence américaine dans le processus législatif interne de l'Irak est honteuse et inacceptable. Ces actions portent atteinte au statut des institutions de sécurité irakiennes, et nous ne pouvons rester silencieux face à cela. »