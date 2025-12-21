Rapporteur spécial de l'ONU : Le Caire soutient le génocide des Palestiniens

Selon l'agence ABNA, citant l'agence de presse Quds, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies, a vivement critiqué l'accord gazier entre l'Égypte et le régime sioniste, affirmant qu'il témoigne d'un soutien étonnant du Caire à Tel-Aviv dans le génocide des Palestiniens. Albanese a ajouté : « L'Égypte peut dire ce qu'elle veut, mais l'achat de gaz pour une valeur de 35 milliards de dollars au régime sioniste est une violation du droit international. » Sur son compte X, elle a appelé les pays à ne pas privilégier les intérêts économiques au détriment des valeurs humaines. Cet accord gazier est le plus important contrat de l'histoire du régime sioniste.