Le mouvement « Al-Nujaba » souligne la poursuite de la résistance contre les Américains

Selon l'agence ABNA, citant Shafaq News, Abd al-Qader Karbalai, adjoint militaire d'Al-Nujaba, a déclaré que la présence militaire américaine est une violation flagrante de la souveraineté de l'Irak. Dans un communiqué publié sur X, il a affirmé que Washington s'ingérait continuellement dans les affaires intérieures de l'Irak en soutenant des groupes armés pour déstabiliser le pays.

Alors que certains groupes comme Asa'ib Ahl al-Haq ont accepté le principe du monopole des armes par l'État, les Kata'ib Hezbollah s'y opposent, affirmant que le départ des forces étrangères et la souveraineté totale sont des conditions préalables à toute discussion sur le désarmement.