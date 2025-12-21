  1. Accueil
Turquie : Israël rend difficile le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu

21 décembre 2025 - 10:42
Source: ABNA
Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que les violations commises par Israël constituent le principal obstacle à l'entrée dans la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

Selon l'agence ABNA, citant Al Jazeera, Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, a expliqué à propos des négociations à Miami (États-Unis) : « Nous avons souligné que les violations d'Israël rendent plus difficile la transition vers la deuxième phase. »

Il a ajouté que l'administration de Gaza doit être entre les mains des habitants de Gaza eux-mêmes, que la région ne doit pas être divisée et que les investissements doivent profiter à sa population. Fidan a également précisé que des ententes prometteuses ont été atteintes à Miami et que la nécessité d'un calendrier pour transférer la gestion de Gaza à un comité technocrate a été discutée.

