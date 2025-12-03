Le nombre de martyrs à Gaza atteint 70 117 personnes

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Shehab, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a publié un nouveau communiqué annonçant les dernières statistiques sur les martyrs et les blessés des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre de l'année dernière jusqu'à présent.

Selon le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, à la suite des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza du 7 octobre 2023 à ce moment, 70 117 personnes sont tombées en martyr.

De plus, cette institution médicale palestinienne a déclaré que le nombre total de blessés des attaques de l'armée du régime sioniste contre la bande de Gaza depuis le début de la guerre dans cette enclave a atteint 170 999 personnes.

Le ministère a annoncé que, au cours des dernières 48 heures, les corps de 5 martyrs ont également été transférés à l'hôpital. Au cours de cette période, 13 personnes ont également été blessées.

Des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues et ensevelies sous les décombres dans la bande de Gaza.

Depuis l'établissement du cessez-le-feu le 11 octobre 2025, 360 personnes sont tombées en martyr et 922 autres ont été blessées. De plus, au cours de cette période, les corps de 617 martyrs ont été retirés des décombres.