Poursuite des opérations des forces irakiennes contre les restes de Daech dans l'ouest du pays

Selon l'agence de presse Abna, citant WAA (Agence de presse irakienne), les forces irakiennes, lors d'une opération de renseignement réussie au cœur du désert d'Al-Anbar, ont ciblé l'une des anciennes caches du groupe terroriste Daech dans la région d'Al-Qaim et y ont découvert et saisi des quantités d'armes et de munitions.

La Direction du renseignement militaire irakien a publié un communiqué annonçant : « Conformément à l'approche définie par la Direction du renseignement militaire pour l'exécution des opérations de renseignement, la section du renseignement et de la sécurité de la septième division d'infanterie a pu attaquer et prendre d'assaut l'une des caches du groupe terroriste Daech, qui était utilisée avant la libération des villes de leurs griffes, dans la région d'Al-Qaim à Al-Anbar. »

Le communiqué précise qu'à l'intérieur de cette cache, de grandes quantités de munitions et d'armes usagées ont été découvertes et saisies, et que ces armes et matériaux ont été détruits sur place par le bataillon du génie de la division.