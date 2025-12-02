Herzog: Je prendrai en compte les intérêts d'Israël dans la demande de grâce de Netanyahou

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, Isaac Herzog, président du régime sioniste, en réponse à la demande de grâce formulée par le Premier ministre de ce régime, Benyamin Netanyahou, a souligné que l'action de Netanyahou avait inquiété beaucoup de gens; il a affirmé que dans cette décision, il ne prendrait en compte «que les intérêts d'Israël et des Israéliens».

Herzog a ajouté dans une déclaration publiée par son bureau que le «discours violent» ne le dissuaderait pas de sa décision, et que la demande de grâce serait examinée avec soin et clarté.

Le journal sioniste «Israel Hayom» a abordé la demande de grâce de Netanyahou dans ce contexte et a ajouté que, en apparence, Netanyahou demande à Herzog de lui accorder la grâce «dans l'intérêt public», mais qu'en réalité, il propose un marché selon lequel la réforme judiciaire serait annulée en échange de la grâce.

Dans cette demande, Netanyahou a promis que la grâce lui permettrait de travailler à l'unification des Sionistes et même de s'occuper d'autres questions telles que le système judiciaire et les médias.

Le journal estime que Netanyahou, en faisant référence au retour à l'examen de questions supplémentaires, propose en fait d'abandonner la réforme judiciaire.