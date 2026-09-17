La désintégration des sociétés commence de l’intérieur : le Coran révèle les causes profondes de leur chute
Le Saint Coran, en relatant le destin des peuples du passé, ne présente pas leur disparition comme la conséquence d’une simple faiblesse militaire. La corruption, l’injustice, l’ingratitude et le refus de la vérité conduisent au contraire la société à un point où les conditions de son déclin et de sa chute sont progressivement réunies.
17 septembre 2026 - 12:05
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