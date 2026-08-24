Renouvellement de l’allégeance et disponibilité permanente à soutenir les Ahl al-Bayt (PSL)

Dans ce passage de la Ziyarat d’Arbaïn, le pèlerin renouvelle son pacte de fidélité envers l’Imam Hussein (PSL) et les Ahl al-Bayt (PSL). En affirmant son attachement du cœur, son engagement pratique et sa disponibilité constante à soutenir l’Imam, il réaffirme son adhésion totale à la voie de la Wilayah et proclame, à travers la formule « Avec vous, avec vous, et non avec vos ennemis », sa fidélité permanente à la vérité et son rejet du camp du mal.

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