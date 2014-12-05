Agence de Nouvelles d'Ahlul Bait (ABNA) : "Le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, et tout acte de terrorisme est un crime injustifiable ", lit la déclaration du Conseil de sécurité.

À cet égard, la note souligne le ferme rejet de l'organisme international à des actions violentes dont la cible est les installations diplomatiques, et demande instamment que le plomb à la justice les auteurs de l'attentat de mercredi dernier contre la mission iranienne à Sanaa, la capitale du Yémen où trois morts et des dégâts matériels ont été signalés.



En fin de compte, la lettre a exprimé les condoléances de 15 membres du Conseil de sécurité, présidé par le Tchad au cours du mois de Décembre, les familles des victimes.

La note a lieu après que l'ambassadeur iranien à l'Organisation des Nations Unies (ONU), Qolam Hussein Dehqani, urgera mercredi cette organisation internationale de se prononcer immédiatement sur l'affaire et prendre les mesures appropriées.



" Ce ne est pas la première fois, les terroristes insistent sur de telles mesures contre les diplomates et les ambassades de la République islamique d'Iran au Yémen, " a-t-il dit Dehqani, dans une lettre séparée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Monet le Conseil de sécurité.

" Ce ne est pas la première fois, les terroristes insistent sur de telles mesures contre les diplomates et les ambassades de la République islamique d'Iran au Yémen, " a-t-il dit Dehqani, dans une lettre séparée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki–Moon et le Conseil de sécurité.



Il a également demandé aux autorités yéménites à ouvrir précise et claire pour poursuivre les auteurs des études de cas.

Le 3 Décembre, des sources locales ont rapporté l'explosion d'une voiture piégée dans le quartier d'Al- Hada, au sud de Sanaa, près de la résidence de l'ambassadeur iranien.



Quelques heures plus tard, le groupe terroriste Al - Qaïda a revendiqué la responsabilité de l'attaque qui a fait au moins trois morts et 17 blessés, tandis que l’ensemble du personnel de l'ambassade d'Iran au Yémen est sûr.

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