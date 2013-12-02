Ahlul Bayt Nouvelles Agence (ABNA) : Alors que les puissances occidentales ont levé une partie infime des sanctions anti-iraniennes, une large gamme d’entreprises pharmaceutiques américaines et européennes, des producteurs d’équipements médicaux ainsi que des fabricants de pièces détachées pour automobiles cherchent à renouveler leur commerce perdu avec l’Iran. Le laboratoire pharmaceutique «GlaxoSmithKline », Le laboratoire pharmaceutique britannique «AstraZenece » et « Sanofi » en France ont rapporté que leur vente annuelle à l’Iran avait été à l’ordre de 32/200/000, 14/000/000 et de 13/900/000 dollars. »

En vertu de l’accord nucléaire conclu au 24 novembre 2013 entre l’Iran et les 5+1 à Genève, le secteur automobile et de l'aviation de l’Iran font l’objet des allègements des sanctions. Les puissances occidentales ont levé les sanctions sur les exportations de produits pétrochimiques, le commerce de l’or et d’autres métaux précieux.



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