«Israël» appelle la France à ne pas «fléchir» face à l’Iran

Ahlul Bayt Nouvelles Agence (ABNA) : «Les États-Unis demeurent pour nous un allié important, et même le plus important. Mais notre relation avec la France est également très spéciale», a déclaré le premier ministre israélien, interrogé à la veille de la visite dimanche en Palestine occupée du président François Hollande, dans une interview au quotidien Le Figaro.«Face à l'Iran, il n'est pas permis d'être faible ou naïf»«Sur le dossier iranien, nos deux pays défendent des positions communes depuis de nombreuses années, quelle que soit la majorité au pouvoir, et nous poursuivons ce partenariat essentiel avec le président Hollande. Nous saluons sa position cohérente et déterminée sur le dossier iranien», a-t-il dit. «Ma conviction est qu'on ne doit pas baisser la garde» face à l'Iran, un régime que M. Netanyahou qualifie d'«agressif, violent, messianique et apocalyptique».«Ce pays est en train de se doter de missiles balistiques intercontinentaux, dont le projet d'accord rédigé à Genève ne dit pas un mot», a-t-il déploré. «Pour quoi faire ? Pas pour frapper Israël, ce qu'ils sont déjà en mesure de faire, mais bien pour atteindre Paris ou Londres, Washington ou New York [...] Face à l'Iran, il n'est pas permis d'être faible ou naïf».François Hollande sera de dimanche à mardi en Palestine occupée, au moment où la France apparaît au côté des Israéliens face à l'Iran. La semaine dernière, trois jours d'intenses négociations à Genève n'avaient pas permis d'aboutir à un accord sur le programme nucléaire de Téhéran.La France, en pointe lors de ces négociations, avait semblé jouer le rôle de garde-fou. Des médias et des responsables iraniens avaient accusé la France d'avoir fait échouer les négociations par son intransigeance à la dernière minute.Fin/229