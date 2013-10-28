Ahlul Bayt Nouvelles Agence (ABNA) : Les Émirats arabes unis et d'autres monarchies du Golfe persique ont été de fervents soutiens des nouvelles autorités égyptiennes en place depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi. Ils ont promis d'apporter leur aide au gouvernement intérimaire pour faire face à la situation économique désastreuse du pays qui traverse une profonde crise politique depuis plus de deux ans.«La stabilité du Golfe est un des piliers essentiels de la stabilité de la sécurité de l'Égypte», a indiqué M. Beblawi à des journalistes à Abou Dhabi.«Toute atteinte à la sécurité d'un État du Golfe persique serait une atteinte directe à la sécurité nationale de l'Égypte», a indiqué le chef du gouvernement intérimaire mis en place par l'armée après la destitution le 3 juillet du président islamiste.Fin/229