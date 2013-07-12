Des solidaires américains et la communauté syrienne organisent des sit-in imposants dans des villes américaines

De même, dans les deux villes de Chicago et de Los Angeles, des centaines d'Américains et de Syriens se sont rassemblés devant les bâtiments des établissements fédéraux afin d'adresser un message à l'administration américaine réclamant d'arrêter son soutien, son armement et son financement des terroristes en Syrie.
En outre, les participants ont appelé le président américain, Barack Obama, à laisser le peuple syrien de décider lui-même ce qu'il veut par lui-même, et à lever le blocus et les sanctions immorales imposées sur lui.
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