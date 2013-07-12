  1. Accueil
  2. service
  3. Amérique

Des solidaires américains et la communauté syrienne organisent des sit-in imposants dans des villes américaines

12 juillet 2013 - 13:16
Code d'info: 439847
Des solidaires américains et la communauté syrienne organisent des sit-in imposants dans des villes américaines

Des milliers de solidaires américains avec la Syrie et les fils de la communauté arabe syrienne ont organisé des sit-in dans un certain nombre de villes américaines, réclamant à l'administration américaine d'arrêter son appui aux terroristes en Syrie en armes et fonds.

ABNA: Les participants au sit-in organisé sur la place de "Times Square" par le forum syro-américain et des organisations américaines hostiles à la guerre, ont scandé des slogans dénonçant l'agression menée contre la Syrie et hisser les drapeaux syriens et des pancartes appelant à cesser l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie.

De même, dans les deux villes de Chicago et de Los Angeles, des centaines d'Américains et de Syriens se sont rassemblés devant les bâtiments des établissements fédéraux afin d'adresser un message à l'administration américaine réclamant d'arrêter son soutien, son armement et son financement des terroristes en Syrie.

En outre, les participants ont appelé le président américain, Barack Obama, à laisser le peuple syrien de décider lui-même ce qu'il veut par lui-même, et à lever le blocus et les sanctions immorales imposées sur lui.





Fin/229