Des solidaires américains et la communauté syrienne organisent des sit-in imposants dans des villes américaines









ABNA: Les participants au sit-in organisé sur la place de "Times Square" par le forum syro-américain et des organisations américaines hostiles à la guerre, ont scandé des slogans dénonçant l'agression menée contre la Syrie et hisser les drapeaux syriens et des pancartes appelant à cesser l'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie.De même, dans les deux villes de Chicago et de Los Angeles, des centaines d'Américains et de Syriens se sont rassemblés devant les bâtiments des établissements fédéraux afin d'adresser un message à l'administration américaine réclamant d'arrêter son soutien, son armement et son financement des terroristes en Syrie.En outre, les participants ont appelé le président américain, Barack Obama, à laisser le peuple syrien de décider lui-même ce qu'il veut par lui-même, et à lever le blocus et les sanctions immorales imposées sur lui.Fin/229