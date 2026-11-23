Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le sardar major-général Pasdar Mostafa Izadi, commandant en second du Corps des gardiens de la révolution islamique, lors d'un rassemblement de commandants et de membres du Basij du CGRI du Grand Téhéran, tout en soulignant la nécessité de maintenir une préparation globale face aux menaces militaires et à la guerre cognitive, a énuméré la prévention des troubles internes, le renforcement du Jihad de clarification, la promotion de la sécurité populaire et la protection du capital social parmi les missions les plus importantes auxquelles le Basij et le CGRI sont confrontés.

Expliquant la position de la fermeté et du soulèvement pour Dieu dans le système de pensée de la Révolution islamique, il a souligné la nécessité de poursuivre la voie des martyrs, de maintenir la préparation défensive et de renforcer la présence effective du peuple dans divers domaines.

Le major-général Izadi, passant en revue les différentes phases de l'histoire de la Révolution islamique, notamment la confrontation avec les groupes contre-révolutionnaires, la guerre imposée de huit ans, la lutte contre Daech et les récents développements militaires, a mis en évidence le rôle du peuple et des forces du Basij dans le dépassement des crises et la confrontation aux menaces.

Il a également, évoquant les développements régionaux et le rôle du Front de la résistance au Liban, au Yémen, en Irak et en Palestine, souligné l'importance de maintenir la préparation défensive et de renforcer les capacités des forces armées.

Il a ajouté : Après avoir échoué dans certains domaines, l'ennemi cherche à affaiblir le capital social, à créer le désespoir, à intensifier les pressions économiques, à influencer les esprits et les pensées des gens et à créer des conditions instables à l'intérieur du pays.