Selon le reportage du correspondant d'Abna, Elyas Hazarti, lors de la troisième Coupe des médias de l'Espoir qui se tient à la Tour Milad à Téhéran, évoquant les facteurs de succès et de résistance de la nation iranienne, a déclaré : L'une des raisons les plus importantes de ce succès est la croissance et la maturité politique et sociale du peuple à la lumière de la Révolution islamique, le bénéfice de la direction de l'Imam Khomeini, les orientations du leader martyr et la poursuite du chemin sous la direction du leader actuel.

Le président du Conseil de l'information du gouvernement, déclarant que la présence du peuple sur la scène a joué un rôle important dans le comblement du vide causé par le martyre du leader, a souligné : Le peuple, par sa présence massive, a montré que si l'ennemi pense qu'en éliminant un leader il peut provoquer la division et l'effondrement du pays, il s'est trompé dans ses calculs. La nation iranienne a bien comblé ce vide et avec force, et la présence du peuple sur le terrain reste une source de dignité, de sécurité et d'autorité pour le pays.

Évoquant la performance des forces armées lors des récents événements, il a déclaré : Les forces armées du pays ont agi avec autorité et ont montré au monde une image de la capacité et de la puissance défensive de l'Iran ; de sorte que de nombreux observateurs étrangers, en voyant ces capacités, ont accordé plus d'attention au potentiel des forces armées iraniennes.