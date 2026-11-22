Selon le rapport de l'agence de presse Abna, ce matin, la réunion du Conseil de coordination du Conseil consultatif islamique s'est tenue en présence du président du Conseil, du bureau de direction, des présidents des commissions spécialisées ainsi que des directeurs du Centre de recherche et de la Cour des comptes du Conseil

Lors de cette réunion, Mohammad-Baqer Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, se référant à l'insistance du Guide suprême de la Révolution sur la nécessité de mettre fin à la situation « ni guerre ni paix », a déclaré : face à ces conditions, il ne faut pas se contenter de discussions stéréotypées et politiques ; s'accuser mutuellement de bellicisme ou de capitulation n'est pas la voie pour mettre fin à ces conditions, et le pays a besoin d'une décision et d'une approche opérationnelle et claire

Ghalibaf, se référant aux évolutions militaires des deux dernières années, de la « Promesse véridique » à la guerre de 12 jours et à la guerre de 40 jours, a ajouté : grâce à l'esprit de martyre et de sacrifice des forces armées, à la rationalité, à la volonté et à la sagesse du Commandant suprême, le pays a aujourd'hui atteint, dans le domaine militaire, le point de dissuasion militaire face à l'ennemi ; de sorte que l'ennemi est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas déclencher contre nous une guerre semblable à la guerre de 40 jours, c'est pourquoi il a concentré sa première priorité sur la perturbation de la sécurité intérieure de l'Iran, la pression économique et l'effondrement de l'intérieur, et face à ce dessein de l'ennemi, le pays a besoin d'unité, de cohésion et d'atteindre une dissuasion durable