Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant le Financial Times, la diminution du flux de pétrole par le détroit d'Ormuz montre que les tensions récentes ont affecté les exportations de pétrole par cette route.

Jorge Leon, responsable du département d'analyse géopolitique de l'institut de recherche Rystad Energy, a déclaré qu'en moyenne une à une attaque et demie contre des navires est menée chaque jour et que beaucoup de ces attaques ne sont pas médiatisées.

Il a averti qu'en cas de poursuite de cette tendance, de sérieux problèmes d'accès aux pétroliers surgiront et que cela pourrait prendre une ampleur plus large au cours des deux à trois prochains mois.

L'un des dirigeants de l'industrie pétrolière a également expliqué que les navires endommagés doivent être réparés pour quitter la région ; un processus qui nécessite le déchargement de la cargaison, le nettoyage des réservoirs et la mise à disposition d'installations de réparation.

Selon lui, la réparation de dommages mineurs peut prendre moins d'une semaine, mais les dommages à la passerelle de commandement ou à la salle des machines du navire peuvent considérablement prolonger ce processus.