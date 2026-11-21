Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Saba, les chasseurs saoudiens ont mené une attaque contre Abs dans la province de Hajjah au nord-ouest du Yémen.

De même, l'ennemi saoudien a aujourd'hui mené des attaques de missiles contre le district de Haidan dans la province de Saada. Une source locale a déclaré que l'ennemi saoudien a ciblé les villages frontaliers du district de Haidan avec des missiles.

Les chasseurs de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont aujourd'hui mené deux frappes aériennes contre le réseau de télécommunications dans les districts de Qatab et Al-Baqa dans la province de Saada. Les chasseurs de la coalition ont ciblé le réseau de télécommunications dans la zone de Marar de ce district avec deux frappes aériennes.

De même, les chasseurs de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont aujourd'hui repris leurs frappes aériennes contre un réseau de télécommunications à Jabal al-Shawar, district d'Al-Mawasit, province de Taiz. Une source locale a déclaré que la coalition a mené sa troisième frappe aérienne contre ce réseau et l'a complètement détruit. Plus tôt aujourd'hui, deux frappes aériennes avaient ciblé ce réseau et endommagé une partie de celui-ci.