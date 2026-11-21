Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, le Hezbollah libanais, à l'occasion du 83e anniversaire de l'indépendance du Liban, a annoncé dans une déclaration : l'indépendance que les Libanais célèbrent aujourd'hui, à l'occasion de son 83e anniversaire, est exposée à des dangers et des menaces qui affectent de toutes parts son existence et sa signification. Cela oblige tous les Libanais, quelles que soient leurs confessions et religions, à s'unir sous le drapeau du consensus national et à faire revivre le vrai sens de l'appartenance à la patrie et des principes nationaux par lesquels ils ont atteint leur première indépendance par l'expulsion des occupants français et leur deuxième indépendance par la défaite de l'occupation de notre terre par Israël en 2000. La préservation de l'indépendance, pour laquelle les Libanais ont fait d'énormes sacrifices et offert d'innombrables martyrs dans la défense de la patrie, de sa dignité et de sa liberté, est un devoir national sacré qui dépasse tous les calculs étroits et les intérêts personnels.