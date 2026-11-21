Évoquant les insistances du leader de la révolution sur l'unité de 90 millions d'Iraniens, il a ajouté : aujourd'hui, la pensée et la vision du monde de chaque Iranien sont formées de telle manière qu'un front est l'Iran uni avec 90 millions de bassidjis et la pensée bassidjie, et sur le front opposé se trouve l'arrogance mondiale.

Le vice-président du Conseil consultatif islamique, déclarant que le pays se trouve dans des jours sensibles, a souligné : ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est l'Iran ; un Iran qui est sous la gestion du Velayat-e Faqih et du représentant légitime de l'Imam du Temps, et dont l'identité est liée à l'islam pur, car l'islam qui s'est manifesté en Iran a émerveillé le monde.

Évoquant les raisons des attaques des ennemis contre le pays, il a déclaré : l'Iran dispose de trois composantes importantes qui inquiètent l'arrogance mondiale ; premièrement une civilisation millénaire aux racines monothéistes ; deuxièmement l'identité et la civilisation islamique de 1400 ans et la jouissance de l'islam pur ; et troisièmement l'intelligence, la compréhension et les capacités élevées du peuple iranien, et les ennemis dans la récente guerre ont ciblé les trois composantes, mais aujourd'hui le résultat de cette confrontation est la résistance et la victoire de la nation iranienne face aux pressions.

Haji Babai, soulignant que l'Iran se trouve à un moment décisif face aux puissances mondiales, a noté : un jour, l'imam Khomeini a dit à propos du siège d'Abadan que le siège doit être brisé, et aujourd'hui l'ordre et l'intention du Guide suprême sont que le blocus économique du pays soit brisé. Sur cette voie, les pétroliers de la République islamique d'Iran sont en mouvement pour briser le blocus économique et affronter pleinement l'arrogance, et l'Amérique doit payer pour ses actions.

Évoquant la place de l'Iran dans les équations mondiales, il a rappelé : aujourd'hui notre grande force est le bassidj et la pensée bassidjie, et la République islamique d'Iran se présente comme une puissance influente dans les équations internationales.