Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le dix-neuvième drone avancé MQ-1 de l'armée américaine agressive a été détruit par le feu de la défense aérospatiale des Gardiens de la Révolution dans le ciel de l'île de Qeshm il y a quelques minutes.
21 novembre 2026 - 22:02
Code d'info: 1893205
Source: ABNA
Le dix-neuvième drone avancé MQ-1 de l'armée américaine agressive a été détruit par le feu de la défense aérospatiale des Gardiens de la Révolution dans le ciel de l'île de Qeshm il y a quelques minutes.
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