Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à l’agence de presse ABNA, Alex Krainer, analyste en géopolitique et en économie mondiale, a examiné les conséquences de la défaite historique des républicains aux élections de mi-mandat du Congrès américain, ainsi que les perspectives de la politique de Donald Trump à l’égard de l’Iran. Il considère que ce revers électoral constitue une réponse directe à la guerre menée par les États-Unis et le régime sioniste contre l’Iran.

La défaite républicaine et les divisions au sein du mouvement MAGA

Krainer rappelle que Donald Trump avait explicitement promis de ne pas engager les États-Unis dans une nouvelle guerre et s’était à plusieurs reprises prononcé contre une confrontation militaire avec l’Iran. Selon lui, le lancement de l’opération « Fureur épique », le 28 février 2026, a constitué un revirement par rapport à ces engagements et a profondément divisé le mouvement « Make America Great Again » (MAGA), au profit du régime sioniste.

L’analyste estime que, malgré les campagnes de communication présentant le régime sioniste comme « la seule démocratie du Moyen-Orient » et comme le partenaire le plus fidèle de Washington, une partie croissante de la population américaine remet en question cette représentation. Il affirme que l’image de cette entité, qu’il décrit comme une colonie de peuplement génocidaire, pénètre désormais davantage les consciences aux États-Unis.

À ses yeux, le rejet du régime sioniste par une partie de la société américaine serait devenu irréversible. Il ne considère toutefois pas cette évolution comme le signe d’un changement profond du système politique américain, qu’il décrit comme une structure oligarchique recouverte d’une mince façade démocratique.

Krainer soutient que les intérêts de l’oligarchie dominante, qu’il associe à un cartel bancaire mondial, demeurent inchangés et continueront de peser sur les orientations politiques tant que son pouvoir et son influence ne seront pas entièrement remis en cause. Il estime qu’une évolution du discours officiel reste possible, avec, par exemple, un déplacement temporaire du soutien accordé au régime sioniste vers celui apporté à l’Ukraine. Mais, selon lui, la dynamique d’expansion et de contrôle des régions riches en ressources à travers le monde se poursuivra sous différentes formes.

Les pressions extérieures et l’engagement de Trump contre l’Iran

Interrogé sur la manière dont Donald Trump appréhende les attentes de la société américaine, Krainer estime que le président peut, comme d’autres responsables politiques, privilégier les informations qui correspondent à ses souhaits et croire ce qu’il préfère entendre.

Il lui reproche d’entretenir, tout au long de sa carrière politique, un rapport très souple à la vérité et de ne manifester aucune réticence à tromper aussi bien son public que ses interlocuteurs dans les négociations diplomatiques internationales. L’analyste considère que ce type de comportement, lorsqu’il caractérise le dirigeant de l’une des principales puissances mondiales, constitue un facteur de risque dans la prise de décision politique.

Concernant l’engagement militaire américain contre l’Iran, Krainer affirme que Trump est désormais pris au piège de cette guerre, sans que les circonstances exactes de cet engrenage soient clairement établies. Il rappelle que le secrétaire d’État Marco Rubio et plusieurs autres responsables ont avancé que le régime sioniste, ou Benjamin Netanyahu, aurait poussé le président américain à engager cette confrontation. L’analyste estime que cette hypothèse pourrait comporter une part de vérité, mais souligne que les pressions en faveur d’une attaque contre l’Iran ne datent pas de 2026.

Il évoque notamment l’incident du 20 juin 2019, lorsque les forces iraniennes de défense aérienne ont abattu un drone espion américain de type Global Hawk au-dessus du détroit d’Ormuz. À l’époque, plusieurs conseillers de Donald Trump l’avaient fortement encouragé à lancer une opération de représailles contre l’Iran. Le président avait cependant refusé de suivre leurs recommandations.

Krainer affirme que des éléments révélés ultérieurement ont mis en évidence le rôle de l’ambassade britannique à Washington dans l’organisation de cette campagne de pression. Il cite notamment les notes diplomatiques adressées par l’ambassadeur britannique de l’époque, Sir Kim Darroch, à ses supérieurs au ministère des Affaires étrangères. Dans ces documents, Darroch critiquait Donald Trump et le décrivait comme une personnalité « incohérente et désordonnée ».

Ces notes ont été divulguées le 7 juillet 2019 par une source anonyme, provoquant un embarras considérable au sein des autorités britanniques. L’ambassadeur y expliquait que son pays avait consacré plusieurs années à établir des relations avec des personnalités influentes, capables de faire parvenir les positions britanniques jusqu’à l’aile ouest de la Maison-Blanche.

Parmi ces interlocuteurs figuraient notamment John Bolton, alors conseiller à la sécurité nationale, et John Kelly, ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, qui se rendaient régulièrement à l’ambassade britannique.

Krainer fait également référence à une analyse publiée par le Washington Post le 8 juillet 2019, qui évoquait plusieurs membres de l’entourage de Trump ayant fréquenté l’ambassade et discuté du président ainsi que de ses méthodes de décision. Il cite notamment Kellyanne Conway, Stephen Miller, Mick Mulvaney, Sarah Sanders et Chris Ruddy.

Pour l’analyste, le fait que Trump ait été soumis à des pressions en faveur d’une attaque contre l’Iran par deux acteurs différents, les Britanniques en 2019 et le régime sioniste en 2026, suggère que les décisions se jouent à un niveau d’influence supérieur. Il situe ce centre de pouvoir dans l’oligarchie financière implantée dans la City de Londres.

Krainer ne s’attend donc pas à une transformation fondamentale de la politique américaine après les élections de mi-mandat. Il estime que les réseaux diplomatiques et de renseignement britanniques et ceux liés au régime sioniste ont consacré des années à développer et à consolider leurs relations au sein du camp républicain, et qu’ils auraient suivi une démarche comparable auprès des démocrates.

À l’appui de son analyse, il évoque les nombreux déplacements de l’ancien président Barack Obama à Londres ainsi que les rencontres répétées entre Rory Stewart, une personnalité du Parti travailliste britannique, et des responsables démocrates américains. Il mentionne également Jeffrey Epstein parmi les personnes qu’il associe à ces réseaux d’influence.

La guerre contre l’Iran et l’affaiblissement de la position américaine

Interrogé sur le rôle des conflits prolongés au Moyen-Orient, notamment la guerre contre l’Iran, dans l’accélération du déclin de la puissance américaine à l’échelle mondiale, Krainer répond par l’affirmative.

Selon lui, la défaite électorale de Donald Trump a déjà affaibli son image sur la scène internationale. Il estime que les opérations militaires menées par son administration en Asie occidentale ne bénéficient pas d’un soutien significatif dans l’opinion publique américaine.

Il considère que les citoyens américains ne se laissent pas convaincre par les déclarations exagérées du président sur des victoires militaires sans précédent, ni par ses affirmations selon lesquelles les États-Unis seraient la nation la plus puissante de toute l’histoire et qu’il pourrait, à ce titre, agir comme bon lui semble.

L’analyste souligne que les Américains souhaitent avant tout voir leur président se consacrer aux difficultés internes du pays, qu’il qualifie de particulièrement graves. À ses yeux, déployer des forces et des équipements militaires considérables à travers le monde pour détruire des infrastructures est beaucoup plus facile que de résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques auxquels la population est confrontée.

Krainer conclut que les élections de mi-mandat ont mis en évidence la disparition du soutien populaire à la politique étrangère de Donald Trump. Selon lui, les partenaires étrangers des États-Unis, qu’ils soient alliés ou adversaires, ont désormais compris que le président américain ne dispose plus d’un mandat populaire lui permettant de poursuivre les politiques agressives et coercitives de son administration.

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