Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Ali Akbar Velayati, dans une note en langue arabe adressée aux dirigeants de Bahreïn, a déclaré : la pression sur les savants, en particulier l'ayatollah Issa Qassem, et la répression des revendications civiles à Bahreïn approfondissent le fossé entre l'État et la société ; « un fossé que ni le parapluie de sécurité américain pourri ni le mirage de la normalisation avec Israël ne répareront ».

Le conseiller du Guide de la Révolution a déclaré : dans le discours islamique authentique, l'authenticité et la légitimité politique découlent de la volonté du peuple et ne perdureront pas sans sa satisfaction.