Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence Anadolu, la Commission des affaires des prisonniers et des libérés de Palestine et l'Association des prisonniers palestiniens ont annoncé dans une déclaration commune à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance qu'environ 350 enfants palestiniens, dont trois filles, dans les prisons israéliennes sont confrontés à la torture, à la faim et à la privation de services médicaux, d'éducation et de visites familiales.

Ces deux institutions ont ajouté que depuis le début de la guerre de Gaza en octobre 2023, plus de 2000 enfants ont été arrêtés en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Des dizaines d'enfants de Gaza ont également été arrêtés pendant la guerre, mais en raison de disparitions forcées et de restrictions de visites, aucune information précise sur leur situation n'est disponible.

Selon cette déclaration, les enfants palestiniens sont arrêtés lors de raids à domicile, aux points de contrôle et autour des écoles. Certains d'entre eux sont détenus sans inculpation et dans le cadre d'une détention administrative, et sont battus et maltraités lors de l'arrestation et de l'interrogatoire.