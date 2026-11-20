Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Manar, le peuple bahreïni a manifesté contre les verdicts injustes d'Al Khalifa à l'encontre des savants bahreïnis.

Les habitants de Sitra à Bahreïn, après le prononcé de verdicts injustes contre des savants religieux à Bahreïn, ont manifesté contre l'oppression du régime bahreïni.

Malgré la répression sécuritaire, les Bahreïnis de l'île de Sitra poursuivent leurs protestations, expriment leur solidarité avec les savants et considèrent les verdicts rendus contre eux comme nuls.

Il convient de noter que le régime d'Al Khalifa, poursuivant sa politique répressive et ignorant les protestations populaires, a rendu des verdicts politiques et sévères contre plus de 60 savants religieux à Bahreïn. Selon ces verdicts, à l'exception de 4 personnes condamnées à 15 ans de prison, les autres savants ont été condamnés à la prison à perpétuité.