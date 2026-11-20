Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le Pakistan a réitéré son soutien à la cause palestinienne et appelé la communauté internationale à agir face aux attaques contre la population et les infrastructures civiles dans la bande de Gaza. Cette position a été exposée par Sajjad Haider, porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, lors de son point de presse hebdomadaire, tenu aujourd’hui à Islamabad.

Le porte-parole a fermement condamné les opérations militaires en cours du régime sioniste dans le centre de Gaza. Il a également dénoncé les frappes aériennes visant des établissements de santé à Khan Younès, appelant la communauté internationale à intervenir rapidement pour que les responsables des crimes commis contre les Palestiniens soient tenus de rendre des comptes.

Interrogé sur la demande du ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, adressée au secrétaire général de l’OCI pour convoquer une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres, Sajjad Haider a exprimé le soutien d’Islamabad à cette initiative. Il a souligné que le Pakistan et l’Iran menaient régulièrement des consultations étroites sur la situation à Gaza, ajoutant que les deux pays figuraient parmi les principaux soutiens de la Palestine et se mobiliseraient partout où cela serait nécessaire.

Le responsable pakistanais a par ailleurs salué, au nom de son pays et de quatorze autres États, les sanctions annoncées par le Royaume-Uni et l’Australie contre le régime sioniste. Ces mesures concernent des colons sionistes ainsi que des personnes et des entités impliquées dans la construction illégale de colonies sur les terres palestiniennes.

Les initiatives diplomatiques et les dossiers régionaux

Évoquant les démarches entreprises par Islamabad en faveur de la paix et de la stabilité, Sajjad Haider a indiqué que le Pakistan maintenait des contacts permanents avec les principaux acteurs régionaux et internationaux. Il a également annoncé que les préparatifs de la prochaine réunion réunissant les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et de la Türkiye avec le groupe des quatre pays européens — le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’Italie — étaient en cours.

Le porte-parole a ensuite expliqué l’absence de l’Afghanistan à la récente réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de coopération économique (ECO), organisée à Islamabad. Il a rappelé que l’adhésion de l’Afghanistan à cette organisation était toujours suspendue et précisé que le Pakistan ne reconnaissait pas les autorités actuellement au pouvoir dans ce pays. Pour ces raisons, aucune invitation ne leur avait été adressée.

S’agissant du pacte de défense tripartite, il a annoncé que la prochaine réunion du comité politico-militaire des membres de cet accord se tiendrait à Islamabad vers la fin du mois en cours.

Le Pakistan affirme que sa position à l’égard du régime sioniste n’a pas changé

Interrogé sur la récente rencontre à Vienne entre le représentant permanent du régime sioniste et Tahir Andrabi, ambassadeur et représentant permanent du Pakistan auprès de l’Office des Nations unies et des organisations internationales dans cette ville, qui préside également la Conférence du désarmement, Sajjad Haider a rejeté toute interprétation bilatérale de cet échange.

Il a expliqué que la rencontre ne portait sur aucune question nationale et avait uniquement eu lieu dans le cadre des procédures et des règles de la Conférence du désarmement. À ce titre, Tahir Andrabi, en sa qualité de président en exercice de cette instance, avait récemment reçu les lettres de créance des nouveaux représentants de la Türkiye, de la Malaisie et du Bangladesh. Le représentant du régime sioniste avait lui aussi présenté ses lettres de créance en tant que représentant de l’un des 65 membres de cette enceinte multilatérale.

En conclusion, le porte-parole a affirmé sans ambiguïté que la politique du Pakistan à l’égard du régime sioniste demeurait inchangée. Il a réitéré l’engagement constant d’Islamabad en faveur de la Palestine et de la libération des territoires occupés.

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