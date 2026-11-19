Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : L’Assemblée mondiale des AhlulBayt (AS) exprime sa profonde inquiétude et condamne avec la plus grande fermeté les peines de prison à perpétuité et les longues peines prononcées contre de nombreux oulémas et religieux bahreïniens. Selon elle, ces condamnations font suite à des procédures judiciaires qui ne respectent même pas les garanties fondamentales d’un procès équitable. Elles illustrent, selon le communiqué, la politisation de la justice et l’instrumentalisation des peines privatives de liberté pour réprimer les opinions dissidentes, restreindre les pratiques religieuses et sanctionner l’expression pacifique des convictions.

D’après des informations jugées fiables par l’Assemblée, les personnes condamnées appartiennent à l’élite des oulémas, des prédicateurs et des étudiants en sciences religieuses. Elles auraient été poursuivies en raison de leurs activités religieuses et sociales, de leurs prises de position pacifiques ou de l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression, de religion et de conviction. Le communiqué relève que les accusés n’auraient pas bénéficié de garanties suffisantes pour assurer leur défense, que les audiences n’auraient pas été publiques dans les conditions requises et que les procédures n’auraient pas respecté les normes d’un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial. Ces éléments soulèvent, selon l’Assemblée, de graves interrogations quant à la légitimité et à l’équité des condamnations.

Le communiqué rappelle que le droit international relatif aux droits humains garantit à toute personne la liberté de religion et de conviction, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique ainsi que le droit à un recours devant une juridiction indépendante et impartiale. Il cite notamment les articles 18, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacrent respectivement la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et l’interdiction de la discrimination. Les articles 9 et 14 du même Pacte garantissent, quant à eux, le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi que celui à un procès équitable, notamment la présomption d’innocence, le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, et le jugement public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial.

L’Assemblée se réfère également aux articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, relatifs au droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu’à ses articles 5 et 7, qui interdisent la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et consacrent le principe d’égalité devant la loi.

Pour l’Assemblée, condamner des religieux à la réclusion à perpétuité ou à de longues peines d’emprisonnement en raison de leurs prêches ou de leurs positions pacifiques constitue une sanction disproportionnée à l’exercice de droits reconnus par le droit international. Une telle pratique contrevient au principe de non-discrimination et aux obligations internationales de Bahreïn au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle est également contraire aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, aux Principes de base relatifs au rôle du barreau et à la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme.

Le recours à des condamnations collectives et sévères contre un grand nombre de religieux et de prédicateurs rappelle, selon le communiqué, les pratiques des régimes totalitaires et porte atteinte à la confiance dans l’État de droit et l’indépendance de la justice à Bahreïn.

L’Assemblée mondiale des AhlulBayt (AS) souligne que toute personne, y compris les religieux, doit être jugée conformément à la loi et dans le respect des garanties d’un procès équitable. La justice ne saurait devenir un instrument de sanction des opinions, des convictions ou de l’exercice des rites religieux. La poursuite de telles pratiques risque, avertit-elle, d’aggraver la polarisation et les tensions, de compromettre les perspectives de dialogue et de réconciliation nationale et d’accroître l’insécurité dans la région.

Dans ce contexte, l’Assemblée appelle le gouvernement bahreïnien à :

Libérer immédiatement et sans condition tous les religieux, prédicateurs et citoyens condamnés pour avoir exercé pacifiquement leurs droits religieux ou leur liberté d’expression, ou garantir la tenue de nouveaux procès devant une juridiction indépendante et impartiale, dans le strict respect de toutes les garanties d’un procès équitable. Mettre fin aux condamnations collectives ainsi qu’aux peines sévères et disproportionnées, et renoncer à toute instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire. Respecter les libertés de religion et de conviction, d’expression et de réunion pacifique, et garantir que les religieux et les prédicateurs ne soient soumis à aucune restriction ni poursuite en raison de leurs activités religieuses pacifiques. Garantir l’indépendance de la magistrature, la publicité des audiences, les droits de la défense et la présomption d’innocence, conformément aux normes internationales relatives aux droits humains.

L’Assemblée appelle également les organismes des Nations unies chargés des droits humains, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme et les rapporteurs spéciaux compétents en matière de liberté de religion ou de conviction, d’indépendance des juges et des avocats et de liberté d’expression, ainsi que l’Organisation de la coopération islamique, les grandes autorités religieuses et les oulémas, à condamner officiellement et sans délai ces décisions. Elle leur demande d’exhorter le gouvernement bahreïnien à respecter ses engagements internationaux, à libérer les personnes condamnées, à leur garantir un procès équitable et à mettre fin à l’utilisation de peines sévères et de longue durée comme moyen de répression des religieux et des personnes exprimant des opinions dissidentes.

Dans une déclaration de solidarité avec les familles des religieux condamnés et les personnes touchées par ces décisions, la République islamique d’Iran condamne fermement ces pratiques qu’elle qualifie d’inhumaines. Elle met en garde contre les conséquences dangereuses de la poursuite des politiques de répression et des sanctions collectives dans la région, et souligne la nécessité pour tous les États de respecter les normes relatives aux droits humains et de proscrire les détentions arbitraires ainsi que les peines cruelles et disproportionnées.

L’Assemblée précise enfin que ces condamnations interviennent dans un contexte d’intensification sans précédent de la répression et de multiplication des pressions et restrictions imposées par les autorités bahreïniennes aux fidèles des AhlulBayt (AS). Parmi les pratiques dénoncées figurent les poursuites engagées contre des personnes en raison de leur solidarité humaine avec le peuple iranien à la suite du décès de son grand dirigeant, les atteintes à la liberté d’expression et de réunion pacifique, ainsi que le recours à des mesures judiciaires et sécuritaires sévères pour intimider les opposants. Face à ces violations, l’Assemblée estime indispensable une réaction internationale sérieuse et ferme.

Assemblée mondiale des AhlulBayt (AS)

17 novembre 2026

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