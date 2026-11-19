Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Gholamhossein Hosseininia, mercredi lors de la réunion du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail à Genève, évoquant le crime de l'école « Shajarat Tayyiba » de Minab et la mort de près de 400 enfants lors de la récente agression militaire contre l'Iran, a demandé une attention particulière de cette organisation à la situation des enfants affectés par les conflits armés.

S'exprimant lors de l'examen du suivi de la sixième conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants, il a déclaré : la communauté internationale s'est réunie pour lutter contre le travail des enfants afin que chaque enfant puisse, au lieu de travailler, être présent en classe.

Le représentant de l'Iran a ajouté : « Aujourd'hui, je vous demande de réfléchir aux enfants qui étaient exactement là où ils devaient être, derrière le pupitre de l'école et en train de jouir du droit à l'éducation. »

Hosseininia, notant que certaines victimes du crime de Minab n'avaient que sept ans, a déclaré : « C'est un âge où l'enfant dessine encore des maisons avec un soleil radieux au-dessus et sa conviction simple est que les adultes du monde le protégeront. »

Il a également évoqué la mort d'enfants lors de l'attaque contre une salle de sport dans la ville de Lamerd et ajouté que, selon les statistiques officielles, près de 400 enfants ont perdu la vie lors de la récente agression illégale contre l'Iran.

Le représentant de la République islamique d'Iran, poursuivant, évoquant la situation catastrophique des enfants dans la bande de Gaza, a déclaré que, selon les statistiques des autorités sanitaires de cette région et les rapports des Nations unies, plus de 20 000 enfants ont été tués à Gaza au cours des trois dernières années.

Il a souligné que ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, mais expriment des vies écourtées, des avenirs perdus et des familles qui pleurent leurs proches.