Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, depuis ce matin (mercredi), trois pétroliers en infraction qui, sans tenir compte des avertissements de la Marine de l'Armée et en éteignant les systèmes de navigation, circulaient dans la zone interdite à l'est du détroit d'Ormuz, ont pris feu et se sont arrêtés après avoir heurté des mines marines.

Le service des relations publiques de la Marine de l'Armée a souligné : toute circulation dans le détroit d'Ormuz dépend du respect des règles annoncées par les forces armées de la République islamique d'Iran, de la réalisation des coordinations nécessaires, du choix des corridors maritimes autorisés et du maintien en fonctionnement des équipements d'interception et de navigation, et le passage sans respecter ces exigences n'aura d'autre résultat que la collision avec une mine marine et un incendie.