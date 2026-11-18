Code d'info: 1892261

Plusieurs comportements sont condamnés dans les enseignements religieux, notamment le refus de se marier par crainte d’avoir des enfants, l’imitation du sexe opposé, la tromperie et la moquerie envers autrui. Sont également réprouvés les comportements déplacés à l’égard des personnes aveugles ainsi que le fait de leur indiquer délibérément une mauvaise direction par hostilité. Les auteurs de tels actes sont présentés comme étant éloignés de la miséricorde divine.