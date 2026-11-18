Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Arabi 21, Hassan Sheikh Mohamud, président de la Somalie, dans son allocution télévisée, a souligné que les Émirats arabes unis s'ingèrent dans les affaires intérieures de ce pays et s'efforcent de détruire son unité interne et sa souveraineté nationale.

Il a ajouté que les Émirats arabes unis attisent les guerres en Somalie, au Yémen, en Libye et au Soudan.

Sheikh Mohamud a déclaré : les Émirats arabes unis ont utilisé le port de Berbera au Somaliland comme un passage secret pour faire fuir Aidarus al-Zubaidi, président du Conseil de transition du Sud-Yémen, à l'insu du gouvernement somalien.

Il a dit : les Émirats arabes unis, en soutenant des groupes armés et des milices, entrent dans des guerres par procuration au Yémen ou en Somalie. Les Émirats arabes unis n'ont pas le droit de signer des accords avec les gouvernements locaux concernant les ports somaliens.

Sheikh Mohamud a ajouté : les Émirats arabes unis ont joué un rôle direct dans la reconnaissance des séparatistes du Somaliland par Israël.

Il a évoqué l'annulation de tous les accords de sécurité, de défense et économiques avec les Émirats arabes unis et la fermeture de l'espace aérien somalien aux avions de ce pays depuis janvier 2026 jusqu'à présent.