Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le général de division « Amir Hatami », commandant en chef de l'armée, a visité l'exposition des programmes et des activités phares de la Fondation pour la préservation des œuvres et la diffusion des valeurs de la Défense sacrée et de la Résistance lors des deuxième et troisième Défenses sacrées.

Le général de division Hatami, en marge de cette visite, tout en remerciant l'ensemble de la Fondation pour la préservation des œuvres et la diffusion des valeurs de la Défense sacrée et de la Résistance, a déclaré : la Fondation a accompli des actions précieuses pour l'enregistrement, la consignation, la préservation et la mise à disposition des documents et pièces relatives aux première, deuxième et troisième Défenses sacrées.

Le commandant en chef de l'armée, poursuivant en évoquant les évolutions régionales, a déclaré : le cher peuple iranien, dans la période après la Révolution islamique, chaque fois qu'il a été confronté à une agression de l'ennemi, y a fait face avec force et résistance et a pu à chaque fois faire échouer l'ennemi.

Il a ajouté : aujourd'hui aussi, compte tenu des conditions existantes et du fait que l'ennemi prépare ses forces et a introduit un nouveau porte-avions dans la région, nous surveillons avec vigilance et précision les mouvements de l'ennemi et ne perdons pas un instant pour la préparation.

Le commandant en chef de l'armée a déclaré : dans toutes les forces de l'armée de la République islamique d'Iran, qu'elles soient terrestres, navales, de défense aérienne ou aériennes, toutes, tout en surveillant avec précision l'ennemi, améliorent leur préparation d'instant en instant.

Soulignant que l'ennemi a commis une erreur auparavant et, en attaquant l'Iran, s'est retrouvé dans une impasse et a été plongé dans la détresse, il a précisé : compte tenu des ordres que le Commandant suprême a transmis aux hauts commandants des forces armées, aujourd'hui les préparations nécessaires sont acquises et si l'ennemi entreprend à nouveau une action, sans aucun doute, lui et ses soutiens seront confrontés de manière plus écrasante, plus intense et sans limitation géographique.

Le général de division Hatami a déclaré : nous espérons que l'ennemi ne commettra pas d'erreur de calcul, mais si cela se produit, il recevra une leçon qui servira d'avertissement à tous.