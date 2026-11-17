Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration, Ali al-Hamdani a affirmé que les médias hostiles cherchaient à induire l’opinion publique en erreur et à l’inciter à la confrontation. Il a toutefois souligné qu’aucun affrontement ne se produirait, rappelant que les différentes composantes des forces de sécurité, notamment le Hachd al-Chaabi, la police fédérale et l’armée irakienne, avaient combattu ensemble sur un même front contre le terrorisme.

Ali al-Hamdani a également précisé que des unités de la police fédérale et de l’armée irakienne, ainsi que des forces du Hachd al-Chaabi, étaient déployées dans la ville d’al-Nasr.

Il a enfin indiqué que les forces présentes dans cette ville coopéraient pleinement afin d’accueillir les équipes de la police de l’énergie chargées d’inspecter l’oléoduc. Elles se sont déclarées prêtes à leur apporter un soutien logistique pour les opérations de forage des deux côtés de la conduite et la réalisation des inspections prévues.

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