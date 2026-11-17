Selon l'agence de presse Abna, le service de presse de la marine de l'armée de la République islamique d'Iran, dans un communiqué, a annoncé : un autre pétrolier en infraction a pris feu dans le détroit d'Ormuz.

Dans ce communiqué, il est indiqué :

Il y a quelques minutes, un pétrolier en infraction qui circulait dans la zone interdite à l'est du détroit d'Ormuz en éteignant ses systèmes de navigation, a pris feu après avoir heurté une mine marine et a été gravement endommagé.

Ce pétrolier est le quatrième pétrolier endommagé au cours des dernières 24 heures à l'est du détroit d'Ormuz.

La sécurité du détroit d'Ormuz ne se garantit pas par des discours et des tromperies ; un passage sûr nécessite le respect des règles de navigation et la coordination avec les forces armées de l'Iran islamique.