Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, ce ministère a publié une déclaration en réaction à la prononciation de jugements injustes contre un groupe d'oulémas et de citoyens bahreïnis. Dans cette déclaration, la prononciation de jugements de prison à vie et de longue durée et de confiscation de biens d'oulémas religieux peu après les propos ignobles du secrétaire d'État américain contre les oulémas chiites est considérée comme le fait que les dirigeants bahreïnis emboîtent le pas à l'incitation religieuse de l'administration américaine.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné : sans aucun doute, la tenue de procès-spectacles et l'utilisation d'une couverture judiciaire pour punir collectivement les oulémas et les gens ordinaires de Bahreïn ne peuvent en aucun cas cacher la nature inhumaine de cette action et sa contradiction avec les principes et normes fondamentaux des droits de l'homme.

Dans une autre partie de cette déclaration, la formulation d'accusations totalement illusoires et sans fondement, notamment de liens avec l'Iran, comme base de poursuites pénales contre des citoyens bahreïnis et leur condamnation collective à de longues peines de prison est qualifiée de signe évident de l'abus par les dirigeants bahreïnis de l'institution judiciaire pour réprimer toute revendication de justice. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que cette action entraînera la discréditation du système judiciaire bahreïni, la nullité des jugements rendus et l'aggravation de la menace d'illégitimité et de non-acceptation de la classe dirigeante de ce pays.

Le ministère des Affaires étrangères, en conclusion, tout en rejetant catégoriquement les allégations sans fondement formulées contre l'Iran, a appelé les dirigeants bahreïnis à cesser la répression du peuple et des oulémas religieux et à respecter leurs droits humains et civiques conformément aux normes des droits de l'homme et aux enseignements islamiques, et a souligné que la politique de répression et d'intimidation ne peut en aucun cas empêcher le peuple bahreïni de poursuivre ses revendications légitimes et justes.