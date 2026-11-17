Selon l'agence de presse Abna, Ismaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction aux déclarations de responsables américains selon lesquelles «à ceux qui tiennent l'épée, ne parlez pas de loi», a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : le monde a déjà payé un prix terrible pour son indifférence à cette logique ; Hitler, après l'incendie du Reichstag, a déclaré l'état d'urgence au nom de la sécurité nationale et, en suspendant les droits constitutionnels, a ouvert la voie à l'instauration d'une dictature. Hitler n'a pas nié la loi d'un seul coup ; d'abord, au nom de la nécessité, il l'a vidée de l'intérieur.

Il a poursuivi : aujourd'hui aussi, lorsque la guerre contre l'Iran est justifiée par des prétentions morales et sécuritaires, mais que cette même puissance s'exempte de toute responsabilité juridique, la communauté internationale ne doit pas se croire en sécurité. Si l'Amérique estime que, parce qu'elle tient l'épée, elle ne doit pas se soumettre à la loi, comment la communauté internationale distinguera-t-elle cette logique de celle de Daech ?

Baghaï a ajouté : l'ordre international s'effondre précisément au moment où les puissants s'arrogent un droit qu'ils ne reconnaissent pas aux autres.

Il a souligné que James Madison, l'un des pères fondateurs de l'Amérique, écrivait dans les Federalist Papers (n° 51) : «Il faut d'abord rendre le gouvernement capable de gouverner le peuple, puis l'obliger à se contenir lui-même.» La nation américaine devrait ressentir un grave danger face à ces propos de Rubio, car une puissance qui ne peut pas se contenir elle-même finira tôt ou tard par étouffer la liberté des autres.