Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Jazeera, Gadi Eisenkot, chargé de la formation d'un nouveau cabinet du régime sioniste, a souligné que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre de ce régime, ne doit en aucun cas rester à la tête du pouvoir une minute de plus.

Il a ajouté que le comportement de Netanyahou et de son entourage constitue une menace concrète et directe pour la démocratie. Il ne reste pas un pouce de terre en Israël qui n'ait été ciblé pour Netanyahou et ses intérêts. Il ne faut pas permettre qu'un nouveau cycle d'élections ait lieu et que Netanyahou reste au pouvoir.

Eisenkot a également évoqué la nécessité de créer une commission d'enquête sur les ingérences du bureau de Netanyahou visant à entraver le processus électoral.