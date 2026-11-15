Selon l'agence de presse ABNA, un autre pétrolier en infraction a pris feu dans la zone interdite à l'est du détroit d'Ormuz après avoir heurté une mine marine.

Les relations publiques de la Marine de l'armée, soulignant que la partie orientale du détroit d'Ormuz est entièrement sous le contrôle et la surveillance de la Marine de l'armée, ont déclaré : L'incendie et l'explosion sont le sort des navires des contrevenants qui ont éteint leurs systèmes de suivi et circulent dans les zones interdites.