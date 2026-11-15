Selon l'agence de presse ABNA, Ismaïl Baqaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : « Ils finiront par devoir manger ! » Le secrétaire d'État américain a menacé ouvertement et effrontément d'affamer les Iraniens par le biais d'un blocus.

Il a ajouté : Cette action est le tout dernier crime sur la voie de la guerre que Washington a déclenchée ; une guerre qui aggrave les crimes que l'Amérique a déjà commis lors de ses agressions et de son terrorisme économique contre l'Iran.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné : Après des décennies d'échec de la politique de coercition, de menaces, de sanctions, de terrorisme et d'agression, les États-Unis continuent de répéter les mêmes erreurs du passé et ne font que les redéfinir sous de nouveaux noms.

Baqaei a ensuite noté : Ce tweet est un exemple parfait de ce que l'historienne Barbara Tuchman a décrit comme « La marche de la folie » (March of Folly) ; c'est-à-dire un gouvernement qui, malgré les conséquences désastreuses de ses actions, refuse d'admettre ses défaites et de tirer des leçons de ses erreurs et, à chaque défaite successive, s'enfonce davantage dans ses erreurs.