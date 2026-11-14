Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : D’après les habitants, les agents se rendent directement dans les domiciles, remettent les formulaires aux familles, enregistrent les caractéristiques des bâtiments et les informations relatives à leurs propriétaires, puis leur demandent de signer et d’apposer leurs empreintes digitales. Les documents présentent comme biens de l’État des maisons et des terrains dont les occupants affirment détenir des titres de propriété légaux. Les résidents redoutent que leur signature soit ensuite utilisée comme preuve de leur acceptation de la revendication foncière des talibans, ce qui compliquerait davantage toute contestation juridique.

Cette opération s’inscrit dans un différend qui dure depuis plusieurs mois. Le ministère de la Justice des talibans avait précédemment annoncé qu’un tribunal spécial chargé des affaires relatives aux terres publiques avait reconnu comme propriété de l’État plus de 1 507 jeribs de terrain dans la cité Omid Sabz. Selon son communiqué officiel, la superficie concernée est précisément de 1 507,49 jeribs, répartis entre les 6e et 13e districts de Kaboul.

Le ministère affirme que ces terrains sont inscrits au nom de l’État dans cinq parcelles cadastrales et qu’aucun transfert légal de propriété à des personnes physiques ou morales n’a été effectué. Les propriétaires et les habitants rejettent cette version. Ils soutiennent avoir acheté leurs terrains et leurs logements sur la base de documents authentiques, d’actes de propriété religieux et d’autorisations légales. Mohammad Nabi Khalili, l’un des principaux propriétaires et promoteurs de la cité, avait lui aussi affirmé que les documents attestant la propriété des terrains existaient et contesté la revendication des talibans selon laquelle l’ensemble des biens concernés appartiendrait à l’État.

Parallèlement à cette procédure, les autorités talibanes avaient demandé aux habitants de payer un loyer mensuel pour continuer à occuper leurs propres logements. Selon les informations publiées, le montant fixé est de 4 000 afghanis par pièce. Pour une famille vivant dans un logement de trois pièces, cela représente 12 000 afghanis par mois, une somme difficile à assumer pour de nombreux ménages à faibles revenus.

Plusieurs habitants avaient déjà publié une déclaration commune pour rejeter cette exigence et demander une révision de la décision concernant la propriété des terrains. Toutefois, les informations locales font état de la poursuite des pressions visant à obtenir le paiement des loyers et à faire évacuer les logements. Près de 500 familles auraient ainsi reçu, ces derniers jours, des ordres d’expulsion.

Les tensions se sont également accompagnées de mesures contre les représentants locaux des habitants. Selon des sources locales, sur les quatre représentants de quartier arrêtés, un seul a été libéré, tandis que les trois autres demeurent détenus par les talibans. Ces arrestations seraient intervenues alors qu’ils défendaient les revendications des résidents et tentaient d’obtenir un règlement du différend foncier. Des informations antérieures faisaient déjà état de convocations et d’arrestations de notables et de représentants de la cité par des organismes relevant du ministère de la Justice des talibans.

Les habitants affirment en outre que les agents talibans surveillent étroitement la diffusion d’informations sur la situation de la cité et exercent des pressions sur les personnes qui s’expriment auprès des médias. Cette situation renforce les inquiétudes des familles quant à leur sécurité et à leur possibilité de faire entendre leurs revendications par des moyens pacifiques. À ce jour, aucune explication précise n’a été publiée concernant les accusations portées contre les personnes détenues, leur lieu de détention ou la date éventuelle de leur libération.

La cité Omid Sabz est située dans l’ouest de Kaboul et compte une importante population chiite, notamment hazara. Au cours des derniers mois, plusieurs informations ont fait état d’entrées d’agents talibans armés dans des habitations, de vérifications de titres de propriété, de mise sous scellés de logements vacants et de menaces d’expulsion adressées aux familles. Certains habitants affirment que des maisons évacuées ont été attribuées à des familles transférées à Kaboul depuis d’autres régions d’Afghanistan. Ces informations alimentent les craintes d’une modification de la composition démographique de la cité et d’un déplacement des familles qui y vivent depuis longtemps.

Au-delà du conflit juridique sur la propriété des terrains, la situation menace désormais les conditions de vie de milliers de familles. Les habitants affirment avoir acheté ou construit leurs maisons avec leurs propres ressources et craignent de perdre leur principal patrimoine familial. Cette perspective est d’autant plus préoccupante que l’Afghanistan est confronté à une pauvreté généralisée, au chômage et à la raréfaction des possibilités de revenus. À l’approche de l’hiver, l’expulsion de familles incapables de louer ou d’acquérir un autre logement pourrait aggraver considérablement leur précarité.

La demande de signatures et d’empreintes digitales sur des documents susceptibles d’être utilisés contre les revendications de propriété soulève également des questions quant au consentement éclairé des habitants et à leur liberté de décision. Les autorités talibanes n’ont pas précisé les conséquences juridiques exactes de ces formulaires ni les garanties offertes aux personnes qui contestent la procédure.

Le ministère de la Justice des talibans doit notamment expliquer les objectifs de la distribution des formulaires de « restitution de propriété », la portée juridique des signatures et des empreintes digitales recueillies, ainsi que les possibilités de recours réellement accessibles aux propriétaires. Il reste également à déterminer comment les documents présentés par les habitants sont examinés et quel sort sera réservé aux bâtiments construits avec leurs fonds personnels ainsi qu’aux droits des acheteurs ayant acquis leurs biens sur la base des autorisations antérieures.

Dans ses précédentes déclarations, le ministère avait indiqué que les acheteurs pouvaient réclamer auprès des vendeurs le remboursement du prix des terrains et des dommages subis. Cette position ne précise toutefois ni comment les préjudices des familles résidentes seront indemnisés ni dans quels délais.

L’accumulation des mesures administratives, des demandes de paiement, des ordres d’évacuation et des arrestations de représentants locaux fait ainsi entrer le dossier de la cité Omid Sabz dans une phase particulièrement sensible. Alors que les talibans continuent de s’appuyer sur la décision du tribunal spécial pour défendre leur revendication de propriété publique, les habitants estiment que les mesures engagées les contraignent à accepter cette revendication ou à abandonner leurs logements.

La transparence dans l’examen des titres de propriété, la garantie du droit de recours et la protection des droits des habitants sont désormais au cœur de ce différend, qui risque de dépasser le cadre foncier pour devenir une crise sociale et résidentielle. Le sort des familles concernées, le traitement de leurs contestations et la situation des représentants toujours détenus restent, à ce stade, sans réponse.

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