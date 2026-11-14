Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant le journal Ach-Charq al-Awsat, Israel Katz, ministre de la guerre du gouvernement intérimaire israélien, a affirmé que Benjamin Netanyahou, pour décider de mener une nouvelle opération militaire, n'a pas besoin d'obtenir la permission et l'accord des opposants.

Selon le rapport d'Ach-Charq al-Awsat, ces propos de Katz ont été tenus après que « Gadi Eisenkot », chef du parti Yachar et chargé de former un nouveau cabinet israélien, a demandé à Netanyahou de faire preuve de retenue à cet égard.

Katz a écrit dans son compte sur le réseau social « X » : pour que l'armée mène des attaques sur chacun des fronts où elle est actuellement active, nous n'avons besoin de l'accord des opposants ni d'aucune institution juridique.

Il a également affirmé : nous avons aussi, dans notre confrontation avec l'Iran, fait preuve de détermination, de perspicacité et de prévoyance, et cela a été fait en pleine coordination avec l'armée israélienne. Aujourd'hui aussi, compte tenu des circonstances, nous poursuivrons la même approche.

Eisenkot et Netanyahou ont tenu jeudi une réunion de deux heures. Après cette réunion, ils ont annoncé dans une brève déclaration commune : Netanyahou a informé son assistant militaire Eisenkot des défis sécuritaires et diplomatiques auxquels Israël est actuellement confronté. Selon cette déclaration, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs consultations.

Eisenkot avait auparavant demandé à Benjamin Netanyahou de faire preuve de retenue et avait averti que l'usage de la force et de la puissance militaire sans l'existence d'une « menace directe et immédiate » pourrait avoir « des conséquences désastreuses pour la démocratie israélienne et la confiance des citoyens envers les institutions étatiques ».

Netanyahou, durant sa campagne électorale, avait menacé à plusieurs reprises de reprendre la guerre contre l'Iran ; au point de publier l'image d'une bombe nucléaire détruisant Tel-Aviv.

La large coalition sous la présidence d'Eisenkot, composée de partis de gauche à droite, ainsi que la coalition de Netanyahou composée de partis d'extrême droite et religieux, aucune d'elles n'a pu obtenir la majorité des sièges de la Knesset lors des élections du 27 octobre.