Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien américain Politico, le nombre d’alliés de l’AIPAC au sein du Congrès, où cette organisation constitue l’un des principaux groupes de pression favorables au régime sioniste, a encore diminué à l’issue du scrutin du 3 novembre.

Le journal rapporte que des candidats opposés à l’organisation ont remporté des victoires dans plusieurs circonscriptions, alors même que l’AIPAC avait engagé des dizaines de millions de dollars pour soutenir leurs adversaires.

Parmi les personnalités qui n’ont pas réussi à conserver ou à obtenir un siège à la Chambre des représentants malgré le soutien de l’AIPAC figurent Mike Lawler, élu républicain de New York, Brian Fitzpatrick, de Pennsylvanie, et Max Miller, de l’Ohio.

La sénatrice républicaine Susan Collins, élue du Maine et présidente de la commission du Budget, qui bénéficiait également du soutien de ce groupe de pression, a elle aussi été battue par le candidat démocrate Troy Jackson.

La défaite d’Abdulrahman al-Sayed, un revers coûteux pour l’AIPAC

Politico indique que l’AIPAC a dépensé des dizaines de millions de dollars pour empêcher l’élection d’Abdulrahman al-Sayed, candidat démocrate d’origine égyptienne dans le Michigan. Celui-ci est devenu, à la faveur de sa victoire, le premier sénateur musulman de l’histoire des États-Unis. Malgré les sommes engagées, l’organisation n’est pas parvenue à faire élire son candidat.

Les dépenses de plusieurs dizaines de millions de dollars du groupe United Democracy Project (UDP), lié à l’AIPAC, n’ont pas seulement échoué à faire battre al-Sayed : elles ont également contribué à renforcer ses positions et son discours de campagne.

Lors de son discours de victoire, al-Sayed s’est directement adressé à l’AIPAC en déclarant : « Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de vous battre deux fois. »

La situation électorale a évolué à tel point que, selon certaines informations, des alliés de Mike Rogers, son adversaire républicain, auraient même demandé à l’AIPAC, à un moment donné, de cesser de financer sa campagne.

Politico souligne également que les revers subis par l’AIPAC lors des dernières élections de mi-mandat ne s’expliquent pas uniquement par les divergences politiques concernant le régime sioniste. La défaite de candidats soutenus par l’organisation lors des primaires démocrates, suivie de la victoire de leurs remplaçants, critiques du régime sioniste, a également contribué à cette évolution.

Avant les élections de mi-mandat, l’AIPAC avait modifié sa stratégie en réaction au recul du soutien de l’opinion publique américaine au régime sioniste. L’organisation avait annoncé qu’à compter du 22 octobre, elle mettrait fin à son soutien direct aux candidats ainsi qu’aux contributions financières spécifiquement destinées à leurs campagnes.

D’un avantage électoral à un handicap politique

Pendant des années, l’AIPAC a compté parmi les acteurs politiques les plus influents aux États-Unis. Toutefois, le mécontentement croissant des électeurs à l’égard des relations entre Washington et Tel-Aviv, ainsi que les victoires de candidats affichant ouvertement des positions critiques envers le régime sioniste, ont placé l’organisation dans une situation délicate.

Autrefois considéré comme un atout électoral majeur, le soutien de l’AIPAC est désormais devenu un handicap dans de nombreuses campagnes. Cette évolution intervient alors que l’hostilité de l’opinion publique envers le régime sioniste s’accentue, notamment à la suite du génocide dans la bande de Gaza et du coût de la guerre contre l’Iran.

Adam Wood, stratège de campagnes électorales démocrates au sein de la société City & State Public Affairs, estime que l’AIPAC est désormais clairement devenu un fardeau politique. Il rappelle que, par le passé, de nombreuses campagnes auxquelles il avait participé rivalisaient pour obtenir le soutien de cette organisation.

Un recul marqué du soutien de l’opinion publique américaine au régime sioniste

L’AIPAC n’est officiellement affilié à aucun parti politique américain et a toujours soutenu des candidats issus aussi bien de la droite que de la gauche. Sur son site Internet, l’organisation affirme ne recevoir des contributions financières que de citoyens américains et précise que tous les membres de son conseil d’administration sont également américains.

L’AIPAC est toutefois devenu un symbole de l’étroitesse des relations entre Washington et les gouvernements du régime sioniste, notamment la coalition d’extrême droite dirigée par Benjamin Netanyahu, dont le mandat est arrivé à son terme.

Dans son enquête annuelle, menée depuis 1978, le Chicago Council on Global Affairs a enregistré cette année le niveau le plus bas de perception favorable du régime sioniste dans l’opinion publique américaine.

Les personnes interrogées sont invitées à évaluer leur perception favorable du régime sioniste sur une échelle allant de zéro à 100. Cette année, la moyenne n’a atteint que 44 points, contre 58 en 2022, année des précédentes élections de mi-mandat au Congrès.

Le recul est encore plus marqué chez les électeurs démocrates : leur perception favorable du régime sioniste est passée de 52 points en 2022 à seulement 30 points cette année.

Dina Smeltz, ancienne responsable du département d’État américain et actuelle directrice générale du Chicago Council on Global Affairs, estime que le soutien des démocrates au régime sioniste est en train de s’effondrer de manière manifeste.

Le président américain Donald Trump a également annoncé, à la surprise générale, la suspension d’un programme dans le cadre duquel les États-Unis accordaient chaque année une aide financière au régime sioniste. Une mesure réclamée à plusieurs reprises par Abdulrahman al-Sayed et d’autres personnalités.

De son côté, le vice-président américain JD Vance a déclaré qu’un expert des sondages en qui il avait confiance lui avait indiqué que, pour remédier à sa lourde défaite aux élections de mi-mandat, le Parti républicain devait notamment revoir sa politique à l’égard du régime sioniste.

Ces dernières années, plusieurs figures de la droite américaine, dont le commentateur médiatique Tucker Carlson et le représentant républicain Thomas Massie, ont également exprimé ouvertement leurs critiques envers le régime sioniste. Des prises de position qui auraient été difficilement imaginables au cours des deux premières décennies du XXIe siècle.

Fondé en 1951 sous le nom d’American Zionist Public Affairs Committee, l’AIPAC a ensuite adopté son appellation actuelle, l’American Israel Public Affairs Committee. L’organisation est connue pour son soutien marqué à la droite du régime sioniste et à la colonisation des territoires palestiniens occupés.

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