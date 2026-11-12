Selon l'agence de presse Abna citant le New York Times, les efforts diplomatiques des États-Unis pour convaincre la Turquie, l'Irak et le Pakistan de fermer les frontières terrestres avec l'Iran ont échoué.

Selon ce rapport, les responsables de ces pays ont informé Washington que le blocage des points de passage frontaliers avec l'Iran nuirait à leur économie, car les communautés frontalières dépendent du commerce et des déplacements entre les deux côtés de la frontière.

Ces pays ont également averti que la fermeture des points de passage frontaliers pourrait conduire à des troubles et des protestations dans les zones frontalières.

À cet égard, « Omar al-Waili », le chef de l'Organisation irakienne des points de passage frontaliers, a annoncé que le point de passage frontalier d'al-Shib avec l'Iran a été rouvert à partir du 10 novembre après l'achèvement des mesures techniques.

Il a également annoncé la fermeture temporaire du passage de Mandali à partir du 13 novembre afin d'effectuer des opérations de réparation et de maintenance.

Auparavant, « Fouad Hussein », le ministre des Affaires étrangères irakien, avait également déclaré que le ministère américain du Trésor avait demandé à Bagdad de fermer tous les points de passage frontaliers avec l'Iran sauf deux ; cependant, il avait qualifié la mise en œuvre d'une telle demande de difficile.