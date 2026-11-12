Selon l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit sur son compte dans l'un des réseaux sociaux : Si l'Amérique déclenche une autre guerre contre l'Iran, toutes les bases militaires impliquées dans cette agression, de l'Asie occidentale à l'Europe, seront la cible légitime des attaques meurtrières de l'Iran.

Il a poursuivi : Il n'y aura ni distance sûre ni refuge sûr pour les agresseurs, et aucune immunité ne subsistera pour les bases agressives.