Selon l'agence de presse Abna, Amir Kiumars Heidari, vice-chef d'état-major des forces armées, dans une interview spéciale d'actualité expliquant le concept de « sans limitation géographique » dans la banque d'objectifs des forces armées, a déclaré : Dans notre terminologie militaire, nous définissons ce sujet sous le terme d'« objectif légitime ».

Expliquant ce concept, il a dit : L'objectif légitime signifie que si un avion de n'importe quel pays, qu'il s'agisse des pays de la région du Golfe ou d'autres pays du monde, vole vers le ciel de notre pays et bombarde un point du sol iranien, nos forces armées ont la permission de frapper un objectif similaire dans le même pays d'où l'avion attaquant a décollé.

Amir Heidari, faisant référence à ce qu'il a appelé l'ordre explicite du Commandant en chef, a souligné que cette approche a été prise en compte dans la définition des objectifs légitimes des forces armées.

Faisant référence à la préparation des forces armées à faire face à une éventuelle guerre future, il a déclaré : La banque d'objectifs des forces armées pour une éventuelle guerre future est établie et préparée, et attend la signature du Commandant en chef des forces armées et la transmission aux commandants de l'armée et des Gardiens de la Révolution.

Le vice-chef d'état-major des forces armées, précisant que lors de l'élaboration de la banque d'objectifs, aucune limitation géographique n'a été prise en compte, a ajouté : Les objectifs prévus ne se limitent pas uniquement à la zone géographique du théâtre de la guerre précédente, et des zones au-delà, y compris des points où il existe une probabilité d'utilisation par les États-Unis ou Israël, ont été incluses dans cette banque d'objectifs.

Amir Heidari a déclaré : Dès réception du message du Commandant en chef, ces mesures seront exécutées, et actuellement la banque d'objectifs est prête, et les forces armées sont également en pleine préparation.

Amir Heidari, soulignant que la réponse de l'Iran dans une éventuelle guerre future sera une réponse fracassante et écrasante, a déclaré : Notre réponse à l'ennemi ne sera pas limitée au cadre géographique du théâtre de la guerre précédente et englobera également d'autres zones.