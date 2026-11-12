Selon le correspondant d'Abna, Hojjat al-Islam Hossein Taeb, le chef de l'Organisation de mobilisation des déshérités, lors de la cérémonie de commémoration des martyrs de la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, qui s'est tenue ce matin (jeudi) au complexe culturel Imam Reza (a.s.), faisant référence au changement des calculs de l'ennemi concernant les capacités de défense de la République islamique d'Iran, a déclaré : L'ennemi, avant la guerre de 12 jours et surtout la guerre de 40 jours, avait une image et une évaluation précises des capacités de l'Iran, mais les évolutions de ces deux guerres, en particulier la guerre de 40 jours, ont sérieusement modifié cette image.

Taeb, faisant référence aux efforts de certains pays pour la médiation et pour inciter l'Iran à négocier avant la fin des élections américaines, a déclaré : Avant la fin des élections américaines, des recommandations et des demandes ont été formulées par divers pays pour que l'Iran entre dans une entente. Même pendant la guerre de 40 jours, des efforts de médiation ont été déployés.

Soulignant l'importance des évolutions de la guerre de 40 jours dans les équations politiques de la région et du monde, il a déclaré : Cette guerre a également eu un impact sur la détermination du sort des élections en Israël et aux États-Unis ; car la partie adverse avait placé des espoirs particuliers sur le résultat de cette confrontation pour réaliser ses objectifs stratégiques dans la région.

Hojjat al-Islam Hossein Taeb, le chef de l'Organisation de mobilisation des déshérités, poursuivant son discours lors de la cérémonie de commémoration des martyrs de la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution, faisant référence aux conséquences politiques et sociales de la guerre de 40 jours dans les territoires occupés, a déclaré : L'un des signes du changement des équations à l'intérieur du régime sioniste est les évolutions politiques et l'affaiblissement de la position de Netanyahou.

Faisant référence à la composition du parlement du régime sioniste et au changement de l'équilibre des voix des opposants à Netanyahou, il a ajouté : Dans une situation où le Premier ministre de ce régime a besoin d'au moins 61 voix sur les 120 sièges du parlement pour former un gouvernement, l'équilibre politique a changé au détriment de Netanyahou et ses opposants ont obtenu 67 voix. Ces évolutions peuvent être considérées comme un signe du début de changements politiques dans les territoires occupés.

Taeb, faisant référence aux conséquences sociales et économiques de la guerre pour le régime sioniste, a déclaré : La question de la migration inverse, la sortie des capitaux des territoires occupés et la détérioration de la situation sociale et économique de ce régime font partie des signes des nouvelles conditions. L'industrie du tourisme, qui est considérée comme l'une des sources de revenus du régime sioniste, a également été affectée par la situation sécuritaire et les conséquences de la guerre.